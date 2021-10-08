ABD’den teröristlere havan ve zırhlı eğitimi

ABD ordusu, PKK/YPG üyelerine havan topu ve zırhlı araç kullanma eğitimi verdi, fotoğraflarını resmi sitesinden yayınladı. Üstelik bu teröristler, alay eder gibi “anti-terör güçleri” diye nitelendi.

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ABD, Türkiye'nin tüm uyarılarına kulak tıkayarak Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile işbirliğini hız kesmeden sürdürüyor. Bu kirli ortaklığı da Amerikan Savunma Bakanlığı'na bağlı resmi internet sitelerinden dünyaya duyurmakta da bir beis görmüyor.

Son olarak ABD askerlerinin, Suriye'nin Haseke bölgesinde terör örgütü üyelerine eğitim verirken çekilmiş fotoğrafları yayınlandı. Fotoğraflarda, PKK/YPG'lilere özel bir üniforma giydirilmiş olması ve gelişmiş silahlarla donatılmış olması dikkat çekti. Üstelik fotoğraflarla birlikte yayınlanan bilgi notunda bu teröristler “IŞİD'e karşı savaşan anti-terör güçleri” diye nitelendi.

Fotoğraflarda Amerikan askerlerinin teröristlere havan topu eğitimi verdiği ve Bradley tipi zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) kullanmayı gösterdiği göze çarptı. ABD'nin terör örgütüne 25 Eylül'de 5 adet Bradley tipi ZPT teslim ettiği belirtilmişti.

Erdoğan ile Putin arasında bir haftada ikinci görüşme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Soçi'de yüzyüze geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konuların ele alındığı, Erdoğan'ın Putin'in doğum gününü de kutladığı kaydedildi.

Duvardaki resimlerde bile kadına tahammülleri yok

AFGANİSTAN'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle birlikte kadınlar da yavaş yavaş toplumsal hayattan siliniyor.

Kadınların çalışma ve eğitim haklarını büyük ölçüde ellerinden alan Taliban, kuaför ve butik gibi dükkanların vitrinlerindeki kadın fotoğraflarını da kapattırıyor.