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ABD’den Türkiye kararı

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi F-35 programından çıkardı.

Güncellenme: 21:00, 21/04/2021
HaberlerDünya
ABD’den Türkiye kararı

ABD, Türkiye’yi F-35 programından resmi olarak çıkardı. Söz konusu kararın Ankara’ya bildirildiği ifade edildi.

ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığından çıkarmıştı.

Dönemin ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği mektupta Türk personele verilen F-35 eğitiminin sona ereceği ve Türk personelin ABD’den ayrılacağı belirtilmişti.

Türkiye’nin satın aldığı ve envanterine kattığı dört F-35 savaş uçağı ise teslim edilmemişti.

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ABD Türkiye
Yayınlanma Tarihi:20:31,