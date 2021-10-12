ABD’den Türkiye’ye başsağlığı mesajı

Suriye’nin Mera kasabasında PKK/YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu iki özel harekat polisimizin şehit olmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Suriye’nin Mera kasabasında PKK/YPG’li teröristler tarafından devriye görevini yapan polis özel harekat timinin bulunduğu zırhlı araca roketli saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Suriye Görev Gücünde görevli Gaziantep Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit olurken, 2 polis ise yaralanmıştı.

Hain saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare’de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD’nin güdümlü füze saldırısıyla Şehit edildiler. Şehitlerimizin ailelerine, Milletimize, Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum” açıklamasını yapmıştı.

ABD’DEN TAZİYE MESAJI

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* NATO müttefikimiz Türkiye’ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye’de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine başsağlığı diliyoruz.

* Ateşkes bölgelerine tüm tarafların riayet etmesi, Suriye’de istikrarın güçlendirilmesi ve siyasi çözüm için çalışılması önemli.

* Türkiye bizim önemli bir NATO müttefikimiz ve terörle mücadeleden Suriye’de çatışmanın sona erdirilmesine kadar birçok alanda ortak çıkarlarımız var. Suriye politikası konusunda Ankara ile yakın istişare halinde olmaya devam edeceğiz.

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