AB’den dikkat çeken corona kararı! ABD’yi listeden çıkardılar

Avrupa Birliği, artan Covid-19 vakaları nedeniyle ABD'yi güvenli seyahat listesinden çıkardı.

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Avrupa Birliği’nden ABD ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Son zamanlarda artan corona virüsü vakaları sonrası AB, ABD’yi güvenli seyahat listesinden çıkardı.

CORONANIN MERKEZİ

Dünya genelinde ABD coronanın merkezi durumunda. Dünya sıralamasında ilk sırada bulunan ülkede toplam vaka sayısı 40 milyona yaklaştı. Şimdiye kadar ülkede corona nedeniyle 654 bin kişi hayatını kaybederken 8 milyondan fazla da aktif vaka bulunuyor.