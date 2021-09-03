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AB’den Taliban açıklaması

Avrupa Birliği, bugün yaptığı açıklamada Taliban yönetimiyle belirli şartlar çerçevesinde iletişime geçileceğini duyurdu.

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AB’den Taliban açıklaması

Taliban’ın Afganistan yönetimini ele geçirmesinden sonra bugün Avrupa Birliği’nden bir açıklama geldi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell bir basın toplantısı düzenledi. Borrell, AB’nin Taliban ile çok sıkı şartlar çerçevesinde görüşeceğini söyleyerek, “Bu AB’nin yeni Afgan hükümetini tanıdığı anlamına gelmiyor” dedi.

Borrell, “Afgan halkını desteklemek için, Afganistan’daki yeni hükümet ile iletişimde olacağız fakat bu onları tanıdığımız anlamına gelmiyor. Bu operasyonel bir iletişim olacak” ifadesini kullandı. Borrell, taraflar arasındaki görüşmenin “Afganistan’daki hükümetin davranışlarına göre” şekilleneceğini de dile getirdi.

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