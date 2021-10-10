ABD’li senatörden yine Türkiye karşıtı açıklama

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi, Twitter üzerinden paylaşımda bulunarak Türkiye karşıtı açıklamada bulundu.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde Türkiye karşıtı açıklamalarıyla uluslararası kamuoyunda gündem olan ABD’li Senatör ve aynı zamanda Senato’nun Dış İlişkiler Komitesi’nin Başkanı olan Robert Menendez, Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Komitenin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Menendez, “Türkiye bir kez daha Doğu Akdeniz’deki istikrarı bozuyor, üstelik bu sefer Kıbrıs Rum Kesimi’nin münhasır ekonomik bölgesini ihlal ederek” dedi.

Menendez açıklamasını, “ABD, Kıbrıs’ın yanında yer almalı ve Avrupa Birliği de üye ülkelerinden birinin hayati çıkarı için tam destek vermelidir” dedi.

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