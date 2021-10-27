ABD’li siyasetçilerden Biden’a Türkiye mektubu: F-16 satmayın

ABD ile Türkiye arasında Osman Kavala krizi etkisini korurken Washington'dan dikkat çeken bir mektup geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD ile Türkiye arasındaki büyükelçi krizi önceki gün henüz yumuşamaya başlarken, ABD’li siyasetçiler F-16 krizi ile ilgili ABD Başkanı Joe Biden’a bir mektup yazdı.

Demokrat ve Cumhuriyetçilerden 11 Temsilciler Meclisi üyesi ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a hitaben bir mektup yazdı. Mektupta Biden yönetiminin Türkiye’ye F-16 savaş uçakları satmaması istendi.

Siyasetçiler Kongre’nin bu tür bir satışı engelleyeceğini de dile getirdi. Reuters haber ajansının ele geçirdiği ve 25 Ekim tarihli mektupta, “Türkiye’nin son dönemde 40 adet yeni Lockheed Martin F-16’sı ve 80 adet F-16 yenileme kiti satın alınması endişe yarattı” denildi.

“ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASININ ARDINDAN…”

Mektupta, “Erdoğan’ın Eylül ayında Rusya’dan yeni S-400 hava savunma sistemi alacağını açıklamasının ardından ABD yapımı savaş uçaklarını satarak NAT müttefiki olmasına rağmen bir düşman gibi davranmaya devam eden bir ülkeye satarak ulusal güvenliğimizi riske atmayı göze alamayız” denildi.

Beyaz Saray ya da Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Ankara daha önce 100 adet Lockheed Martin F-35 siparişi vermiş fakat Türkiye’nin S-400 satın almasının ardından ABD, Türkiye’yi programdan çıkarmıştı. Mektubun Cumhuriyetçi Nicole Malliotakis ve Demokrat Carolyn Maloney tarafından hazırlandığı da kaydedildi.

Mektupta ayrıca, “Kongre’nin bu tür bir ihracatı engelleyeceğine eminiz ve ABD, bu kadar gelişmiş askeri ekipmanlarını şu zamanda Türkiye’ye vermeyi göze alamaz” ifadesi de yer aldı.

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