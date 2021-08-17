ABD’li Tümgeneral Hank Taylor: Taliban ile düşmanca bir etkileşimimiz olmadı

ABD'li Tümgeneral Hank Taylor, Afganistan'da ABD birliklerinin tahliye operasyonları sırasında Taliban ile "düşmanca etkileşimleri" olmadığını belirterek, "Taliban ile hiçbir düşmanca etkileşimimiz, saldırı ve tehdidimiz olmadı" dedi.

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Taliban’ın, Afganistan’da kontrolü ele geçirmesi ve tahliye operasyonlarında yaşanan gerginliğin ardından ABD’den, operasyonlara devam kararı geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD’li Tümgeneral Hank Taylor yaptığı açıklamada, Afganistan’daki son durumu ve ABD’nin bölgeye ve Taliban’a yönelik kararlarına değindi.

Taylor, Taliban ile düşmanca bir etkileşimlerinin olmadığını ve Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda herhangi bir ek güvenlik olayının meydana gelmediğini belirterek, “Taliban ile hiçbir düşmanca etkileşimimiz, saldırı ve tehdidimiz olmadı. Tetikte olmaya devam ediyoruz. Ayrıca Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda herhangi bir ek güvenlik olayı yaşamadık. ABD’lilerin ve Afganların güvenli ve düzenli bir şekilde tahliyesini sağlayan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda güvenliği sağlıyoruz. Mevcut misyona odaklandığımızı pekiştirmek istiyorum. ABD vatandaşlarının, Özel Göçmen Vizesi sahiplerinin ve risk altındaki Afganların güvenli tahliyesini kolaylaştırmak, onları Afganistan’dan mümkün olduğunca çabuk ve güvenli bir şekilde çıkarmak. Bu görev değişmedi” ifadelerini kullandı.

“KOMUTANLARIMIZ TALİBAN LİDERLERİYLE İLETİŞİM KURDU”

Düzenlenen basın toplantısında ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD askeri komutanlarının Taliban ile iletişim kurduğunu doğruladı. Kendisine yöneltilen Taliban liderleriyle konuşanların ABD askeri personeli olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Kirby, “Operasyondaki komutanlarımız, Taliban liderleriyle iletişim kurdu” ifadelerini kaydetti. Konuşmasında, görüşmelerin ilerleyişine dair ayrıntılara değinmeyen Kirby, ABD askeri liderlerinin havaalanında “günde birkaç kez” Taliban ile etkileşime girdiğini aktardı. Konuya ilişkin Kirby, “sonuçların kendileri için konuşmasına izin vereceğini” kaydetti.

ABD’NİN HEDEFİ HAVAALANININ GÜVENLİĞİ

Sözcü Kirby, ABD’nin bu insanlara ve ailelerine yardım etme “yükümlülüğü” olduğunu bildiğini, fakat şu anda hedeflerinin havaalanının kendisi ile havaalanının güvenli ve emniyetli kalmasını sağlamak olduğunu belirtti. Kirby, “Bunun için yapılması gereken çok şey var” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kirby, Afganistan’ın diğer bölgelerindeki insanların vize başvurusunda bulunmaları ve kayıt yaptırmak için ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine danışmaları gerektiğini bildirdi. Daha sonra ABD’nin, bu kişilerin Kabil’den çıkmalarına yardım edeceğini aktaran Kirby, fakat bu kişilerin Kabil’e seyahat etmelerine yardımcı olacak bir plan olup olmadığına ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Kirby,”İzlenmesi gereken bir süreç var ve eğer sistemde değillerse kendilerini sisteme dahil etmelerini şiddetle teşvik ediyorum” dedi.

Taylor ve Kirby basın toplantısı sırasında, ABD’nin hedefinin çarşamba gününe kadar uçuşlarını hızlandırarak, saatte bir tahliye uçuşu gerçekleştirmek ve potansiyel olarak günde toplam 5 bin ila 9 bin kişi tahliye etmek olduğunu belirtti. Sözcü Kirby, “Her şey yolunda giderse günlük 5 bin ila 9 bin kişiyi tahliye edebiliriz” dedi.

KABİL YAKINLARINDA YAKLAŞIK 5 BİN İLA 10 BİN ABD’Lİ BULUNUYOR

Afganistan’da Kabil yakınlarında yaklaşık 5 bin ila 10 bin ABD’li olduğunu dikkat çeken Sözcü Kirby, “Kesinlikle binlerce ABD’li olduğunu düşünüyoruz. Kesin bir sayımız yok. Kabil yakınlarında en iyi tahminin, 5 bin ila 10 bin arasında olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Kirby, Kabil’deki ABD’lilerin artık sığınmalarına gerek olmadığını belirterek, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’lilere sıraya girip havaalanına nasıl gidecekleri konusunda tavsiyede bulunan bir mesaj verdiğini kaydetti. Kirby, “Uçuşları gerçekleştirmek için havaalanına hareket etmeye başlayabilirler” dedi.