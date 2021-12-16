ABD’li yazar ve aktivist bell hooks, hayatını kaybetti

Feminist harekette çığır açan bir isim olarak görülen ünlü ABD'li yazar, 40'tan fazla kitaba imza atmıştı.

Sozcu.com.tr

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Ünlü feminist yazar ve aktivist bell hooks, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Gerçek adı Gloria Jean Watkins olan ancak yazar olarak büyük büyükannesinin adını kullanan bell hooks’un ABD’nin Kentucky eyaletindeki evinde dün hayatını kaybettiği açıklandı.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, bir süredir hasta olan hooks'un ölüm anında ailesi ve arkadaşlarının yanında olduğu kaydedildi.

Yayınlanmış 40'tan fazla kitabı bulunan hooks, feminist harekette çığır açan bir isim olarak görülüyordu. Kendisinden çok verdiği mesaja odaklanılmasını istediği için isminin baş harflerinin de küçük olmasını tercih etmişti. Kitapları arasında şiir ve çocuk kitapları da bulunuyor.

Kitaplarında özellikle ırk, cinsiyet ve toplumsal sınıf konularına odaklanan bir yazar olan hooks, feminizmin diğer mücadelelerden bağımsız olamayacağını belirtiyordu.

7 çocuklu bir işçi ailesinin 5. çocuğu olan hooks, Stanford Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından California Santa Cruz Üniversitesi'nde edebiyat alanında doktora yapmıştı.