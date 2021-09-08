ABD’nin Atina Büyükelçisi Pyatt: Türkiye ile Yunanistan arasındaki çatışma ABD’nin zararına olur

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Washington’da katıldığı ‘Center for European Policy Analysis’ panelinde “Yunanistan ile Türkiye arasında bir çatışmanın kaçınılmaz olduğunu kabul etmiyorum, böyle bir şey ABD’nin de aleyhine olur” diye konuştu.

Yaşar ANTER

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Washington'da katıldığı ‘Center for European Policy Analysis' panelinde Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere değindi.

“DOĞU AKDENİZ BÜYÜK GÜÇLER ARASINDAKİ REKABET HALİNE GELDİ”

Yunanistan medyasında bugün yayınlanan haberde Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ABD'nin çok kritik bir müttefiki haline geldiğini belirten Pyatt, Doğu Akdeniz'in ise büyük güçler için uluslararası bir rekabet alanı olduğunun altını çizdi.

“YUNANİSTAN ÖRNEK BİR MÜTTEFİK OLDUĞUNU KANITLADI”

Büyükelçi Pyatt, Yunanistan'ın iş birliğine gösterdiği özenle örnek bir müttefik olduğunu kanıtladığını belirterek, “Yunanistan'la Türkiye arasında bir çatışmanın kaçınılmaz olduğunu kabul etmiyorum, böyle bir şey ABD'nin de aleyhine olur” dedi. Atina'nın işbirliğine hazır olduğunu, hatta Türkiye'yi Doğu Akdeniz Doğalgaz Forumu'na bile davet ettiğini, sadece Türkiye'den Uluslararası Hukuk'a saygı göstermesini istediğini belirtti.

Pyatt, geçen yılın yaz aylarında yaşanan Türk-Yunan gerginliğinde ABD'nin ve Almanya ve Fransa gibi dost ülkelerin tansiyonu düşürmek için önemli rol oynadıklarını sözlerine ekledi.

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