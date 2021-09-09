ABD’nin en büyük dolandırıcılık davalarından biri: Sahte test kiti zanlısı mahkemede

Kurduğu sağlık şirketiyle özel kan testi kiti yaptığını söyleyerek 9 milyar dolarlık şirketin sahibi olan ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Elizabeth Holmes suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapse mahkum olabilecek.

Tayfun Hopali / ABD

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Başsavcı Robert Leach duruşmada, “Bu, para kazanmak için yalan söylemek ve hile yapmakla ilgili bir dolandırıcılık davasıdır” diyerek 13 hafta sürmesi beklenen davada Elizabeth Holmes'u neden suçladıklarının ayrıntılarını anlattı.

Holmes’un avukatları ise müvekkillerinin dolandırıcılık niyetiyle çalışmadığını belirterek, “Kan testini daha ucuz ve daha erişilebilir hale getirme çabası vardı ama başarısız oldu” dediler.

Dava boyunca hatalı test sonuçlarından etkilenen hastalar ve mağdur olmuş insanlar tanık olarak dinlenecek.

NE OLMUŞTU?

Elizabeth Anne Holmes kurduğu sağlık şirketi ile sadece parmak iğnesiyle bile alınabilecek miktarda az kan gerektiren bir kan testi kiti geliştirdiklerini ve kan testinde devrim yaptıklarını iddia edip ayrıca bu testlerin şirketin geliştirdiği küçük otomatik cihazları kullanarak çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilebileceğini söyleyerek insanları dolandırıp kandırdığı iddiasıyla suçlanıyor.

Forbes dergisi 2015 yılında Holmes’u, şirketinin 9 milyar dolarlık değeriyle Amerika’nın en genç ve kendi servetini kendisi yaratmış en zengin kadın milyarder olarak ilan etmişti. Ertesi yıllarda, Theranos’un iddialarıyla ilgili olası sahtekarlıkların açığa çıkmasının ardından Forbes, Holmes’un net servetine ilişkin yayınlanmış tahminini sıfıra revize etti ve onu “Dünyanın En Çok Hayal Kırıklığına Uğratan isimleri” listesine ekledi.

2018’de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Theranos ve Holmes’u, şirketin kan testi teknolojisinin doğruluğu konusunda yanlış veya abartılı iddialarla yatırımcıları “büyük sahtekarlık” ile aldatmakla suçladı.

Holmes, 500.000 dolarlık bir para cezası ödeyerek ve hisseleri şirkete iade ederek, Theranos’taki oy kontrolünden feragat etti ve on yıl boyunca bir kamu şirketinin memuru veya yöneticisi olarak görev yapmaktan men edildi. Şimdi Holmes 20 yıla kadar hapis istemiyle 12 kişilik jüri üyelerine suçsuzluğunu ispat etmeye çalışacak.