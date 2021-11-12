ABD’nin İran Özel Temsilcisi Malley’den dört ülkeye ziyaret

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley'in 29 Kasım tarihinde başlayacak nükleer müzakereler öncesinde koordinasyon sağlamak adına 11-20 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail, Suudi Arabistan ve Bahreyn'i ziyaret edeceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Malley, İran’ın bölgedeki istikrarı bozan faaliyetleri ve anlaşmaya tam uyumun karşılıklı dönüşüne ilişkin 7. tur müzakereler de dahil olmak üzere İran’la ilgili geniş bir yelpazedeki endişelere ilişkin yaklaşımlarımızı koordine edecek” ifadelerine yer verildi.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve İran'ın Viyana müzakerelerine başkanlık eden Ali Bakıri Keni, 3 Kasım’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nükleer müzakerelere 29 Kasım tarihinde başlayacaklarını açıklamıştı.

Avrupa Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Enrique Mora ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Keni, “ABD'nin hukuk dışı ve acımasız yaptırımlarının kaldırılması hedefiyle Viyana'daki nükleer müzakerelere 29 Kasım tarihinde yeniden başlama kararı aldık” demişti.

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