ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu 11 bin dolar maaşla çalışacak otomobil tamircisi arıyor

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, 11 bin dolar maaşla çalışacak otomobil tamircisi aradıklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu, önceki gün Twitter’dan yaptığı paylaşımda, 11 bin 153 dolar (yaklaşık 98 bin TL) maaşla çalışacak otomobil tamircisi aradıklarını duyurdu. Başkonsolosluk tarafından yayımlanan ilanda, haftalık çalışma saati de 40 olarak belirtildi.

İşe alınacak kişinin, konsolosluğa bağlı araçların temizlik ve bakım hizmetlerini yerine getirilmesinden sorumlu olacağı belirtildi. Görevlinin, süpervizörünün gözetiminde, ABD Konsolosluğu ve bağlı kuruluşların hem yolcu hem de kargo taşıyan araçlarını işleteceği de aktarıldı.

ORTA SEVİYE İNGİLİZCE ŞARTI

En az ortaokul veya lise mezunu olma şartı konulan ilanda, işe alınacak kişinin orta düzeyde İngilizce bilmesi ve 5 yıllık ehliyeti olması şartı da aranıyor. Öte yandan, en az 3 yıl işyeri tecrübesi istenen ilanda, harita okuyabilme yeteneği, temel seviyede bilgisayar becerisi ve hastane, karakol ile itfaiye istasyonlarının yerini bilmek de şartlar arasında yer alıyor.

Tüm bu şartları karşılayan adayların 8 Ekim tarihine kadar Başkonsolosluğa başvurmaları bekleniyor.

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