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ABD’nin yeni Türkiye büyükelçisi yemin etti

ABD'nin yeni Türkiye büyükelçisi olarak atanan Jeff Flake, dün düzenlenen bir törende yemin etti.

Sozcu.com.tr
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ABD’nin yeni Türkiye büyükelçisi yemin etti

ABD’nin başkenti Washington’daki Eisenhower İdari Ofis Binası’nda düzenlenen törene katılan Jeff Flake’e Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi Cheryl Flake eşlik etti.

Törende eşi Cheryl Flake, İncil’i tutarken, Flake sembolik törende İncil’e el basarak yemin etti. ABD Başkanı Joe Biden tarafından ismi telaffuz edildikten sonra Ekim ayında hem Senato Dış İlişkiler Komisyonu hem de Senato Genel Kurulu’ndan onaylanan Flake’in görevi 7 Aralık’ta resmiyet kazanmıştı.

Flake, görevi iki yıldır ABD’nin Türkiye büyükelçisi olarak görev yapan David Satterfield’dan devralacak.
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