ABD’yi sarsan taciz skandalı: Hillary Clinton’un eski danışmanı açıkladı

Eski ABD Başkanı adayı ve Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın uzun bir dönem danışmanlığını yapan Huma Abedin, geçmişte bir ABDli senatör tarafından cinsel tacize uğradığını söyledi.

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Eski ABD Başkanı adayı ve Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın uzun bir dönem danışmanlığını yapan Hüma Abedin, yakında yayınlanacak olan anı kitabı ‘Both/And: A Life in Many Worlds’de, ismi açıklanmayan bir ABD senatörü tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.

Uzun zamandır eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un danışmanlığını yapan ve eski kongre üyesi Anthony Weiner’dan ayrılan Abedin, bir ABD senatörü tarafından cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü.

Abedin, tacize uğradığı dönemin Hillary Clinton'ın ABD senatörü olduğu 2001-2009 yılları arasında yaşandığını belirtti. Ancak kendisini taciz eden senatörün adını ve partisini vermedi.

Abedin, kitapta, Washington'da Clinton haricinde birkaç senatörü katıldığı bir yemeğe gittiğini belirtirken, yemekten senatörlerden biriyle ayrıldığını yazdı. Abedin, “Senatörlerden biriyle yemekten çıktık, binanın önünde durduk. Beni kahve içmeye eve çağırdı. Evde bana kendimi rahat hissetmemi söyledi” dedi. Abedin, senatörün teklifini kabul ettiğini ve eve gittiklerini, ancak söz konusu kişi kahve hazırladıktan sonra değiştiğini ve onu zorla öpmeye çalıştığını öne sürdü. Abedin, senatörü ittiğini ve durduğunu, senatörün de yanlış anladığını belirterek özür dilediğini söyledi.

Yaşanan bu taciz olayını yıllarca sakladığını belirten Abedin, ortaya çıkan benzer suçlamaların ardından sessiz kalmamaya karar verdiğini belirtti.

Öte yandan Abedin, Clinton ile birlikte katıldığı Donald Trump ve Melania Trump çiftinin düğününden de bahsetti. Suudi Arabistan'da büyüyen Abedin, Trump'ın düğünüyle ilgili “Bir Arap düğününde gibiydim” ifadelerinde bulundu.

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