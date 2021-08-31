ABD’yi vuran kasırgada ölü sayısı artıyor

ABD’nin Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde etkili olan Ida Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’nin Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan Ida Kasırgası’nda bilanço artıyor. Daha önce Louisiana’nın Baton Rouge bölgesindeki Ascension Parish’te evinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 60 yaşında bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Son olarak Louisiana’nın en büyük şehri New Orleans’ta aracıyla sel sularının arasından geçmeye çalışan bir kişinin daha boğularak hayatını kaybettiği bildirildi. Söz konusu can kaybı ile birlikte Ida Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Louisiana Valisi John Bel Edwards yaptığı açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ölü sayısının artmasını beklediklerini söyledi. Edwards ayrıca, Ida’nın vurduğu bölgelerde mahsur kalan en az 671 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı’na göre, Ida nedeniyle Louisiana’da 4 hastanede hasar meydan gelirken, 39 tıbbi tesiste elektrik kesintisi oldu. New Orleans şehrinin tüm sakinleri de dahil olmak üzere Louisiana’da 1 milyondan fazla ve Mississippi’de 67 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı aktarıldı. Louisiana sahilinde elektriklerin gelmesinin en az 6 haftayı bulabileceği ifade edildi.

5 BİN ULUSAL MUHAFIZ GÖREVLENDİRİLDİ

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, can kaybının artmasının “muhtemel” olduğunu ifade etmişti. Biden, arama-kurtarma çalışmalarını sürdüren 5 bin Ulusal Muhafıza ek olarak 25 bin enkaz kaldırma ekibinin bölgede çalıştığını söylemişti.

Louisiana Ulusal Muhafızları tarafından yapılan açıklamada ise arama-kurtarma operasyonları için 195 araç, 73 kurtarma botu ve 34 helikopterin görevlendirildiği belirtilmişti.

Öte yandan ABD’yi vuran en güçlü 5’inci kasırga Ida, daha sonra güç kaybederek kategori 4’ten kategori 1’e gerilemişti.

KATRİNA’NIN 16’INCI YILDÖNÜMÜ

New Orleans şehrini kategori 3 seviyesinde vuran Katrina Kasırgası’nın 16’ncı yıl dönümünde, şehri bu defa da Ida Kasırgası vurdu. 2005’te meydana gelen Katrina Kasırgası nedeniyle şehrin yüzde 80’ini su basmış bin 800’den fazla can kaybı yaşanmış, 100 milyar dolardan fazla maddi hasar meydana gelmişti.

İlginizi Çekebilir Ida kasırgası ekonomiyi de vurdu: Üretim durdu, petrol ve doğalgaz fiyatları arttı