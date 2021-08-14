AB’yi mülteci korkusu sardı… Türkiye-Yunanistan sınırına yeni sistem

Afganistan'dan Türkiye'ye doğru olan mülteci akını Avrupa Birliği'ni de endişelendirdi. AB'nın sınır koruma ajansı Frontex, yasa dışı geçişleri tespit edebilmek için Yunanistan-Türkiye sınırında ilk kez kullanılan bir sistemi denemeye başladı.

SOZCU.COM.TR

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ABD’nin Afganistan’dan 20 yıl sonra çekilme kararı alması sonrası Taliban ülkede ilerleyişini sürdürürken, kritik şehir merkezlerini birer birer kontrolüne geçiriyor. Taliban’dan kaçtığı öne sürülen on binlerce Afgan mülteci, Türkiye’nin olduğu kadar Avrupa’nın da gündeminde.

Mültecilerin Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçişinden endişe duyan AB ülkeleri, sınır koruma ajansı Frontex ile yeni bir takip ve gözetleme sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yüksek teknolojili sistem Yunanistan-Türkiye sınırına konuşlandırılarak denemelere başlandı.

Dedeağaç ve Limni Adası’nda bulunan sistemde üzerine özel kameralar ve termal sensörler yerleştirilmiş bir balon uçuruluyor. Balon üzerindeki sistem sayesinde kaçak göçmenlerin karadan ve denizden sınıra yaklaşmadan çok daha önce tespit edilmesi amaçlanıyor.

60 KİLOMETRE ÇAPINDA GERÇEK ZAMANLI VERİ

Uydu ve haberleşme sistemlerinin desteğiyle balonun 60 kilometre çapındaki bir alanda gerçek zamanlı veriler sunabildiği belirtilirken, Frontex Sözcüsü Piotr Switalski açıklamalarda bulundu. Switalski, “Avrupa Birliği’ne mülteci akınını etkileyebilecek olan özellikle Afganistan ve Tunus’taki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sınır güvenliği ve denizlerdeki kontrol bu inovatif sistem sayesinde büyük ilerleme kaydedecek” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da göçmen kriziyle mücadele kapsamında 400’den fazla Frontex yetkilisi, onlarca araç, termal sistemler ve sekiz devriye botu görev yapıyor. Yunanistan ve Frontex, kaçak göçmenleri Türkiye’ye geri ittikleri görüntülerle uluslararası basında sık sık eleştirilerin hedefi oluyor.

7 AYDA 22 BİN 600 MÜLTECİ

Frontex’in verilerine göre bu yıl Ocak-Temmuz ayları arasında Avrupa Birliği’ne Balkanlar üzerinden giren mülteci sayısı 22 bin 600 olarak aktarılıyor. Bu rakam 2015’teki verilere kıyasla çok geride kalıyor. Söz konusu dönemde Afganistan, Suriye ve Irak uyruklu 1 milyondan fazla kişinin Yunanistan üzerinden AB giriş yaptığı öne sürülüyor.

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