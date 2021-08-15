Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti
Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin başkent Kabil'den Tacikistan'a gitmek üzere ayrıldığını söyledi.
Reuters’ın haberine göre; cumhurbaşkanlığı ofisi güvenlik nedenleriyle Eşref Gani’nin hareketi hakkında hiçbir bilgi verilmeyeceğini söyledi.
Pazar günü erken saatlerde başkent Kabil’e giren Taliban temsilcisi, grubun Gani’nin nerede olduğunu kontrol ettiğini söyledi.