Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti

Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin başkent Kabil'den Tacikistan'a gitmek üzere ayrıldığını söyledi.

SOZCU.COM.TR

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Reuters’ın haberine göre; cumhurbaşkanlığı ofisi güvenlik nedenleriyle Eşref Gani’nin hareketi hakkında hiçbir bilgi verilmeyeceğini söyledi.

Pazar günü erken saatlerde başkent Kabil’e giren Taliban temsilcisi, grubun Gani’nin nerede olduğunu kontrol ettiğini söyledi.

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