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Afganistan iddiası: ‘İslam Emirliği’ ilan edilecek

Taliban’ın yakında Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği’ni ilan edeceği iddia edildi.

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Afganistan iddiası: ‘İslam Emirliği’ ilan edilecek

Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban, başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Bir Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, örgütün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceğini açıkladı.

KABİL’DE 11 BÖLGE TALİBAN KONTROLÜNDE

Taliban sözcüsü, Kabil’deki 11 ilçe merkezini kontrol ettiklerini aktararak, ilçelere “güvenliği sağlamak” için girdiklerini belirtti.

NATO yetkilisi basına verdiği demeçte, Kabil Havaalanı’nda tüm ticari uçuşların askıya alındığını ve yalnızca askeri uçaklara izin verildiğini aktardı. Havaalanı, çok sayıda ülke tarafından vatandaşlarını, büyükelçilik çalışanlarını ve diplomatları tahliye etmek amacı ile kullanılıyor.

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