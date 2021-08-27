Afganistan krizi harekete geçirdi: Rusya’dan ortak tatbikat hamlesi

Rusya önderliğindeki ülkeler, Afganistan'daki durum nedeniyle Eylül ile Ekim ayları arasında birkaç bin askerin katılacağı ortak askeri tatbikat yapacak.

Sozcu.com.tr

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Interfax haber ajansının haberine göre Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (CSTO) tatbikatları Kırgızistan ve Tacikistan’da yapılacak.

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi, Orta Asya eski Sovyet ülkelerini güney savunma hattı olarak gören ve radikal İslamın yayılmasından endişe duyan Moskova yönetiminin başını ağrıtıyor.