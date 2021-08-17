Afganistan sokaklarında Taliban etkisi: Hırsızların boynuna ilmik bağlayıp gezdirdiler

Afganistan'da Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından kaos ve şiddet tırmanıyor... Afgan gazeteci Bilal Sarwary'nin paylaştığı fotoğraflar ise ülkede Taliban'ın etkisini gözler önüne seriyor.

SOZCU.COM.TR

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Afganistan’ın önde gelen gazetecilerinden Bilal Sarwary’nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ve videolar gündem oldu… Taliban’ın hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişiye sokak ortasında uyguladığı şiddet dünya kamuoyunda büyük tepki yarattı.

Sarwary’nin iddiasına göre hırsızlık yapmakla suçlanan iki adam, önce katran ile boyandı. Yüzleri siyaha boyanan adamların daha sonra boyunlarına birer ilmik bağlandı. Bu şekilde Afganistan sokaklarında dolaştırılan adamların etrafında silahlı Taliban mensupları bulunuyordu. Sarwary’nin Cuma günü Herat kentinde paylaştığı görüntülerin ardından iki adama ne olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

İran sınırındaki 600.000 nüfusa sahip Herat kenti, Taliban’ın etkisini artırmasıyla birlikte bir “hayalet şehre” döndü.

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