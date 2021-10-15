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Afganistan’da cuma namazında patlama

Afganistan'ın Kandahar kentindeki cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. Reuters haber ajansının "son dakika" ibaresiyle aktardığı haberde yerel yetkililer ölü sayısının çok olmasından endişe ettiklerini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:21 - 15 Ekim 2021 Güncellenme:
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Afganistan’da cuma namazında patlama

Taliban’ın yönetimi devralmasıyla birlikte kaosun ve belirsizliğin hakim olduğu Afganistan’da bugün bir patlama meydana geldi.

Ülkenin güneyindeki Kandahar’da cuma namazı sırasında meydana gelen patlama büyük panik yarattı. Reuters haber ajansına konuşan Taliban hükümetinin İçişleri Bakanlığı, ölü ve yaralı sayısının çok olmasından endişe ettiklerini açıkladı.

IŞİD’in ülkenin kuzeyindeki Kunduz’daki bir camiye saldırı düzenlemesinin ardından yaşanan patlama ile ilgili verilerin toplandığı açıklandı.

Yetkililer ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin öldüğünü ve 13 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yetkililer ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı.

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