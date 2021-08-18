Afganistan’da kan donduran feryat: Havalimanı girişinde, ‘Yardım edin, Taliban benim peşimde’ diye bağırdı

Bir haftadan biraz daha uzun sürede bütün Afganistan'ı ele geçiren Taliban, korku saçmaya devam ediyor... Taliban'ın etkisinin en çok kadınları etkilemesi beklenirken, sosyal medyada paylaşılan bir video adeta kan dondurdu.

SOZCU.COM.TR

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11 Eylül saldırıları sonrasında Afganistan’a giden ABD önderliğindeki batılı güçlerin çekilmeye başlamasıyla birlikte ülkede kaos ve şiddet katlanarak artıyor.

Önceki gün başkent Kabil’i ele geçiren ve “Savaş bitti” diyerek uluslararası kamuoyunda şaşkınlık yaratan Taliban’ın etkisi giderek genişliyor. Taliban her ne kadar dün yaptığı açıklamada, kadın haklarına saygılı olunacağını ve kadınların belirli çerçevelere göre eğitimlerine izin verileceğinin altını çizse de bunun “şeriat kanunlarına” göre yapılacağını söylemesi bütün dünyayı ayağa kaldırdı.

Afgan kadınlarının yıllardır elde ettiği kazanımların kaybedilmesi endişesi, ölüm korkusuyla birleşti. Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesinden sonra havalimanına akın eden binlerce insandan sadece şanslı bir azınlık ülkeden kaçmayı başarırken sosyal medya platformu TikTok’ta paylaşılan bir video ise adeta kan dondurdu.

Havalimanı girişinde çekilen ve TikTok’tan sonra Twitter’da da paylaşılan videoda genç bir kadın kameralara bakarak yardım çığlıkları atıyor. Parmaklıkların arkasında ve askerlerin umarsız bakışları arasında yardım çağrısında bulunan kadın, “Bana yardım edin, yardım edin. Taliban benim peşimde” diye bağırıyor. BBC’nin kıdemli muhabir ve spikerlerinden Yalda Hakim’in paylaştığı videodaki kadının akıbeti bilinmiyor.

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