Afganistan’da kaos: Cumhurbaşkanı Gani kaçtı, Taliban sarayı ele geçirdi

ABD önderliğindeki batı güçlerinin Afganistan'dan ayrılma sürecinin başlamasıyla birlikte ülkede etkisini artıran Taliban dün gece Kabil'e girdi. Cumhurbaşkanı Gani ülkeden kaçarken Taliban, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi.

SOZCU.COM.TR

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Dünya, Afganistan’da yaşananları korku ve endişeyle izliyor… Son haftalarda şiddetin ve kaosun arttığı ülkede Taliban dün gece kritik bir hamle yaptı ve Afganistan’ın başkenti Kabil’e giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeden kaçmasının ardından etkisini artıran Taliban, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girdi.

Yapılan açıklamada Afganistan’ın adının değiştirileceği ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan yeni ismin “Afganistan İslami Emirliği” olarak duyurulacağı belirtildi.

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