Afganistan’da son durum: Kabil Havalimanı’na beş roket… ABD’den ikinci saldırıyı önleyen hava operasyonu

ABD, çekilme sürecinin sonuna yaklaşırken ikinci bir intihar saldırısının önüne geçti. Bomba yüklü bir hedefi insansız hava araçlarıyla vuran ABD, Kabil Havalimanı'na fırlatılan beş roketi de hava savunma sistemiyle etkisiz hale getirdi.

Sozcu.com.tr

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20 yılın ardından Afganistan’dan çıkma kararı alan ABD’nin çekilme sürecinde sona yaklaşılıyor. ABD Başkanı Joe Biden son tarih olarak 31 Ağustos’u işaret ederken, Kabil Havalimanı’ndaki IŞİD-K saldırısı bölgede teyakkuza geçilmesine yol açtı.

13’ü ABD askeri 180 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, havalimanının yeniden hedef olabileceği belirtildi. Cumartesi günü konuşan ABD Başkanı Biden, bölgede tehdidin devam ettiğini ve önümüzdeki 24-36 saat arasında yeni bir saldırı gerçekleştirilebileceğini öne sürmüştü.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇ VURULDU



Biden’ın bu sözlerinin ardından sıcak bir gelişme yaşandı. ABD’li yetkililer, Kabil Havalimanı’na yönelik ikinci bir intihar saldırısı girişimini önlediklerini açıkladı. İnsansız hava araçlarıyla düzenlenen operasyonda, içinde bir saldırganın olduğu belirtilen bomba yüklü araç hedef alındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Bill Urban, “Hedefi başarıyla vurduğumuz konusunda güvenimiz tam” ifadelerini kullandı.

HAVALİMANINA BEŞ ROKET

Öte yandan çekilme sürecinin devam ettiği Kabil Havalimanı’na beş roket fırlatıldığı öğrenildi. Reuters’ın yerel kaynaklardan aktardığına göre, roketlerin ABD’nin hava savunma sistemi sayesinde etkisiz hale getirildiği belirtildi. Roketlerin kim tarafından fırlatıldığı henüz belirlenemedi.