Afganistan’da son durum: Müzik yasaklanacak, İtalyan uçağına saldırı

Afganistan'da kaos ve endişe devam ediyor... Taliban, "Halka açık alanda müzik yasaklanacak" derken, Kabil'den ayrılan İtalyan uçağına ateş açıldı.

Sozcu.com.tr

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Afganistan’da panik devam ediyor… Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, müziğin halka açık yerlerde yasaklanacağını belirterek, “Ancak baskı yapmak yerine insanları bu tür şeyleri yapmamaya ikna etmeyi umuyoruz” dedi.

Taliban’ın kadınları bir kez daha eve kapatmaya ve tamamen örtünmeye zorlayacağına yönelik endişelerin temelsiz olduğunu ifade eden Mücahid, kadınlara dışarıda erkeklerin eşlik etmesi zorunluluğunun yanlış anlaşıldığını belirterek, bunun 3 gün veya daha uzun seyahatler için geçerli olduğunu söyledi. Mücahid, kadınların okula, ofise, üniversiteye veya hastaneye gittiklerinde erkeklere ihtiyaçları olmayacağını ifade etti.

Daha önce düzenlediği basın toplantısında Afgan vatandaşlarının ülkelerinden ayrılmalarına izin vermeyeceklerini ve Kabil Havalimanı'na geçişlerini engelleyeceklerini ifade eden Mücahid, bu konuda geri adım atarak geçerli seyahat belgesine sahip olanların havalimanına girişlerinin engellenmeyeceğine dair güvence verdi. Mücahid, “Uygun belgeleri bulunmayanların gitmesine izin verilmediğini söyledik. Gitmek istedikleri ülkeler için pasaport ve vizeye ihtiyaçları var. Bunlar olursa hava yoluyla ülkeden ayrılabilirler. Belgeleri geçerliyse daha önce ne yaptıklarını sormayacağız” dedi.

Batı’nın tahliye çabalarından duyduğu hayal kırıklığını belirten Mücahid, “Ülkemize müdahale etmemeli ve burada ihtiyacımız olan doktorları, profesörleri ve diğer insan kaynaklarımızı ülkeden çıkarmamalılar. Bu insanlar ABD'de bulaşıkçı veya aşçı olabilirler. Bu insanlık dışı” diye konuştu.

Müziğin halka açık yerlerde yasaklanacağını vurgulayan Mücahid, “Müzik İslam’da haram. Ama insanları baskı yapmak yerine bu tür şeyleri yapmamaya ikna etmeyi umuyoruz” dedi.

İTALYAN UÇAĞINA SALDIRI

Öte yandan bugün Reuters haber ajansı bir son dakika gelişmesini abonelerine aktardı. Haberde Kabil’den ayrılan İtalya’ya ait bir askeri uçağa ateş açıldığı belirtildi.

İtalyan savunma kaynakları, savaş uçağının bu saldırıda hasar görmediğini açıkladı. Uçağın kaç kişi taşıdığına dair bir açıklama henüz yapılmadı.