Afganistan’da son durum: Taliban göstericilere ateş açtı

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrası şiddet ortamı tırmanıyor. Bugün Afganistan'ın Esedabad kentinde Taliban militanlarının ateş açması sonucu birçok kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kabil Havalimanı'nda süregelen olaylarda ise 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

SOZCU.COM.TR

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Taliban’ın Afganistan’ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkede baş gösteren kaos ortamı gün geçtikçe şiddetini artırıyor.

Afgan vatandaşlarının Kabil Havalimanı’nda çaresiz bekleyişi sürerken, pazar gününden bu yana en az 12 kişinin havaalanındaki olaylar sırasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLUYORLARDI

Öte yandan, Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Afganistan’ın Esedabad kentinde, Afganistan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutlayan ve ülke bayrağı açan kişilere ateş açıldı.

Görgü tanığı Muhammed Salim, Reuters’a yaptığı açıklamada, perşembe günü Afganistan’ın Esedabad kentinde Taliban militanlarının Bağımsızlık Günü mitinginde ulusal bayrak açan insanlara ateş açması sonucu birçok kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca yaralı olduğunu bildirdi.

Konuyla ilgili Taliban henüz bir açıklama yapmadı.

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