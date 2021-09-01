Afganistan’da yeni hükümetin iki gün içerisinde kurulması bekleniyor

Üst düzey Taliban yetkilisi Abbas Stanikzay, Afganistan’da yeni hükümetin iki gün içerisinde kurulacağını ve kadınların bakanlık seviyesi dışında hükümette yer alabileceklerini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi sonrası ABD güçleri 30 Ağustos'ta ülkeden tamamen çekilmişti.

Ülkede yeni hükümetin kurulması beklenirken, üst düzey Taliban yetkilisi Abbas Stanikzay yaptığı açıklamada yeni hükümetin iki gün içerisinde kurulacağını belirterek, yeni hükümetin herkesi içine alan kapsayıcı bir hükümet olacağını ifade etti.

Stanikzay, kadınların hicaba riayet etmeleri ve daha önce ABD'ye yardımda bulunmamaları şartı ile bakanlık seviyesinde olmayacak şekilde yer alabileceklerini aktardı. Eski hükümet yetkililerine yönelik herhangi bir tehdidin olmadığını belirten Stanikzay, söz konusu yetkililerin rahatlıkla Afganistan'a dönebileceklerini dile getirdi.

TALİBAN, PENÇŞİR VİLAYETİNE SESLENDİ

Üst düzey Taliban yetkililerinden Emirhan Mutteki ise, Taliban'a teslim olmayan Pençşir vilayetinde yaşayan halka seslendi. Vilayet lideri milli savaş kahramanı Ahmet Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesut ile görüşmeler sonucu anlaşmaya varamadıklarını aktaran Mutteki, liderlerini ikna etmelerini ve yeni Afganistan yönetimine katılmalarını istedi.

KABİL HAVALİMANI YENİDEN UÇUŞLARA AÇILACAK

Taliban, ayrıca başkent Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın iki gün içerisinde yeniden uçuşlara açılacağını ve yasal evrakları olması koşuluyla insanların istediği yere gitmekte özgür olduklarını ifade etti.

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