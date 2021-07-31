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Afganistan’dan Türkiye’ye taziye mesajı

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin farklı illerinde meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

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Afganistan’dan Türkiye’ye taziye mesajı

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle bir mesaj paylaştı. Mesajda, “Dost ve kardeş ülke Türkiye'nin güneyindeki ormanlarda çıkan yangını üzüntüyle öğrendik. Antalya'nın 75 kilometre doğusundaki Manavgat çevresindeki ormanları merkez alan devasa yangın, maddi kayıplara neden olurken ülkenin binlerce vatandaşını yerinden ederek, Afganistan halkını ve hükümetini derinden üzmüştür” ifadeleri yer aldı.

Afganistan Dışişleri Bakanı Mohammad Haneef Atmar'ın Türkiye'nin güneyinde etkili olan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziyelerini dile getirdiği aktarılan mesajda, “Atmar, yüce Allah'tan başta Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere dost ve kardeş ülke Türkiye hükümetine, milletine, kazadan etkilenen ailelere sabır ve yaralılara acil şifalar diliyor” denildi.

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