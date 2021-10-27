Afrika Birliği’nden Sudan kararı

Afrika Birliği, geçiş hükümetin sivil yetkililerine yönelik askeri müdahalenin ardından Sudan'ın tüm faaliyetlere katılımını askıya aldı.

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Sudan’da geçtiğimiz pazartesi günü geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamdok, en az 4 bakan ve diğer sivil hükümet yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlayarak devam eden krize Afrika Birliği’nden tepki geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, Sudan’da ordunun geçiş hükümetini dağıtması ve gücü yeniden ele almasına yönelik, “iktidarın ele geçirilmesinin şiddetle kınadığı” ve bu durumun “anayasaya aykırı” olduğu belirtildi. Sudan’ın sivil yönetime geçişine kadar Afrika Birliği’ndeki tüm faaliyetlere katılımının askıya alındığı duyuruldu.

SUDAN’DA SON DURUM

Ülkede derinleşen ekonomik kriz ve düşen hayat standartları, Aralık 2018’de kitlesel halk protestolarının başlamasına yol açmış ve 11 Nisan 2019’da ordu yönetime el koymuştu. Dönemin Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in devrilmesinden sonra Ağustos 2019’un sonunda Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu.

Devlet Başkanı ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Başbakan ise Abdullah Hamdok olmuştu. Ülkedeki askeri ve sivil yetkililer, geniş çaplı siyasi ve ekonomik reformlar için geçiş dönemi üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Geçtiğimiz eylül ayındaki başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi ülkede yeniden istikrarsızlığa yol açmıştı. Geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan son askeri müdahale, sivil ve askeri liderler arasında haftalardır artan gerilimin ardından gelmişti.

General Abdülfettah El Burhan pazartesi günü hükümeti feshetmiş, olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklamıştı. Günlerdir devam eden darbe karşıtı protestolarda binlerce kişi “Askeri yönetime hayır” sloganları atarak gösterilerini sürdürüyor.