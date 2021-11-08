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Ahşap ve samandan yapılan okulda yangın: 20 ölü, 80 ağır yaralı

Batı Afrika ülkesi Nijer'in Maradi kentinde ahşap ve samandan inşa edilmiş bir okulda çıkan yangında en az 20 öğrenci hayatını kaybetti, yaklaşık 80 öğrenci de ağır yaralandı.

Yayınlanma: 23:54 - 08 Kasım 2021 Güncellenme:
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Ahşap ve samandan yapılan okulda yangın: 20 ölü, 80 ağır yaralı

Batı Afrika ülkesi Nijer’in Maradi kentinde ahşap ve samandan inşa edilmiş bir okulda yangın çıktı.

Yerel Vali Chaibou Aboubacar yaptığı açıklamada, yerel saatle öğleden sonra çıkan yangından okuldaki 3 sınıfın etkilendiğini ifade ederek, en az 20 öğrencinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 80 öğrencinin ise ağır yaralandığını aktardı.

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