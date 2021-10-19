AİHM: Facebook’ta Erdoğan’ı eleştirmek hapisle cezalandırılamaz

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karikatürünü paylaştıktan sonra hapse atılan Vedat Şorli'yi haklı buldu. Emsal niteliğindeki karar sonrası Türkiye, Şorli'ye 7 bin 500 euro (yaklaşık 81 bin 500 TL) tazminat ödemeye mahkum edildi.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Vedat Şorli'ye Facebook'tan paylaştığı bir fotoğraf ve bir karikatür nedeniyle 2017'de Cumhurbaşkanına hakaretten (TCK 299) 11 ay 20 gün hapis cezası verilmesi kararını ‘ifade özgürlüğü ihlali' saydı.

Fransa’nın Strasbourg kentinde gerçekleştirilen davada AİHM, tutukluluğun “hiçbir gerekçesi olmadığına” hükmederken, “kamu yararına olan konularla ilgili kişinin görüşlerini ifade etme hakkı olduğuna” karar verdi.

Şorli, 2014 ve 2016'da paylaştığı görseller nedeniyle iki ay tutuklu kalmıştı. 11 aylık cezası da daha sonra beş yıl süreyle ertelenmişti. Şorli kararı AİHM'e taşımıştı.

Şorli, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o dönem ABD Başkanı olan Barack Obama’yı öperken bir kadın elbisesiyle resmedilen karikatürünü paylaşmıştı. 2016 yılında ise Şorli, ikinci Facebook paylaşımında eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve Erdoğan'ın fotoğraflarını yayınlayarak eleştiride bulunmuştu.

Konuyla ilgili Bloomberg, Türkiye Cumhurbaşkanlığı’nın yorum yapmayı reddettiğini belirtirken, Türkiye, Şorli’ye 7 bin 500 euro (81 bin 500 TL) tazminat ödemeye mahkum edildi.

Cumhurbaşkanına hakaret, Türk yasalarına göre 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor.

Mahkemenin kararı ise emsal niteliği taşıyor.

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