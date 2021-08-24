Airbnb: 20.000 Afgan mülteciye ev sağlayacağız

Konut paylaşım platformu Airbnb, 20.000 Afgan mülteciye geçici olarak barınma sağlanacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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İnsanların evlerini kısa süreli olarak kiralamasına imkan sağlayan ve özellikle yurt dışına tatile gidip “yerel gibi” yaşamak isteyen turistlerin tercih ettiği Airbnb’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Şirket bugün yaptığı açıklamada, 20.000 Afgan mülteci için geçici olarak barınma sağlayacaklarını ve bunun için de yeni bir proje başlatıldığını duyurdu. Afgan mültecileri evde ağırlama kararı alan Airbnb, bu projeyi Airbnb, şirketin CEO’su Brian Chesky ve Airbnb.org isimli platforma gelen bağışlarla ayakta tutacaklarını duyurdu.

Airbnb’de evlerini açan kişilerin mültecileri kısa veya uzun vadeli konaklamaya izin verdiğini açıklayan Airbnb CEO’su Brian Chesky, “Umarım bu hareketimiz diğer işletme ve girişimlere de ilham verir. Bu konaklamaların ücretini biz ödeyeceğiz ama misafirperver ev sahiplerimiz olmasaydı bu projeyi hayata geçiremezdik” dedi.

Insider’a açıklama yapan Airbnb sözcüsü, “Şu an ABD’ye giriş yapan mülteciler Sacramento, Kuzey Virginia, Cleveland, Dallas, Washington ve New Jersey’deki evlere yerleşti. Geçen hafta yaşananlar çok önemli bir insani kriz yaşandığını gösteriyor. Bu gelişmeler ışığında toplumumuz tekrar yardım etmeye hazır” ifadesini kullandı.