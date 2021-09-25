Akdeniz’deki Kerpe Adası 2 gündür alev alev yanıyor

Akdeniz’in ortasındaki Kerpe (Karpathos) Adası'ndaki ormanlık alanların 2 gündür yandığı ve sert rüzgarlar nedeniyle yangının önlenemediği belirtildi. Yangın nedeniyle okullar da tatil edildi.

Yaşar ANTER

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Akdeniz'in ortasındaki Kerpe (Karpathos) Adası'nda 2 gün önce başlayan orman yangının önlenemediği belirtildi. Bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle Rodos ve Girit Adası'ndan onlarca itfaiye ekibi ile yangın söndürme helikopterlerinin adaya sevk edildiği açıklandı.

Önce adanın Agriolakos bölgesinden başlayan daha sonra farklı noktalardan çıkan yangınlarla hızla yayılan orman yangınına 35 itfaiyeci, yedi arazöz, üç helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile vatandaşlarında katıldığı yangına Samos ve Midilli Adası'ndan askeri birliklerinde sevk edileceği açıklandı.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ VAR

Kerpe Belediye Başkanı Ioannis Nisyrios, “Kısa süre önce yapılan havaalanı sayesinde yardım alabiliyoruz, yangının bir bölümü sahile kadar inerken diğer bölümü yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgede 60 kilometrenin üzerinde hızla esen rüzgarlar nedeniyle yangın kontrol altına alınamıyor” dedi.

Haberi okuyucularına duyuran www.karpathiakanea.gr ise yangının birkaç noktada aynı anda çıktığını ve kundaklanma şüphesinin olduğunu belirtti.

ADADAKİ 5 OKUL KAPATILDI

Kerpe Sivil Koruma Müdürlüğü tarafından adadaki ilkokul ve lise öğrencilerinin bulunduğu 5 okulun kapatıldığı açıklandı. Bunun yanı sıra Aperi, Volada, Othos, Pyles, Spoa ve Mesochori köylerinde yaşayanların dikkatli olması ve her an köylerin tahliye edilebileceği belirtildi.