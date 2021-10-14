Akıllara durgunluk veren Türkiye suçlaması

İngiliz The Guardian gazetesi, Dünya'nın en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerinden olan Türkiye hakkında asılsız iddialarda bulundu. Gazete, birçoğu Taliban rejiminden kaçan göçmenlerin, Türk sınırında şiddet gördüklerini iddia etti.

Sozcu.com.tr

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Dünya üzerinde en çok mülteciye kapılarını açan Türkiye hakkında akıllara durgunluk veren bir suçlama geldi.

İngiliz The Guardian gazetesi, Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılan göçmenlerin iddialarını sayfasına taşıdı. Gazete, birkaç gün önce Afganistan’dan kaçan ve İranlı kaçakçılar sayesinde Van’a ulaşan Muhammedullah Sangeen’in iddialarını aktardı.

Afgan ulusal ordusunda beş yıl boyunca Taliban’a karşı savaşan Sangeen, geçtiğimiz ay içerisinde Van’ın doğusundaki Türkiye-İran sınırını üç kez daha geçtiğini her seferinde Türk sınır güçleri onu yakalayıp İran’a geri gönderdiğini aktarırken, bu süreçte işkence gördüğünü öne sürdü.

TÜRKİYE’YE GİRİŞLERİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Gazete, Türk hükümetinin Afganistan’dan gelen mültecileri ülkeye sokmama çabalarının, Van’da 183 millik bir beton duvarın inşaatının başladığı Ağustos ayında arttığını savundu. Savunma Bakanı Hulusi Akar, doğu sınırının termal ve gece görüşlü kameralarla ve 750 özel harekat subayı da dahil olmak üzere daha fazla birlikle güçlendirildiğini söylemişti.

“BÜYÜK TEHLİKEDEYDİK”

Ağustos ayında Taliban’ın eline geçen Kabil’den kaçan Sangeen, Türkiye’ye geldiğinde dağların cesetlerle dolu olduğunu öne sürerken, hırsızların kendisinden 150 dolar çaldığını ve Türk sınır güçlerinin telefonunu kafasına attığını, kıyafetlerini yaktığını ve defalarca yüzüne tekme attığını öne sürdü. Sangeen, “Büyük tehlikedeydik” dedi.

Bölgedeki göçmenlerle görüşmeler yapan gazete, başka bir mültecinin ise elinin bir Türk askeri tarafından metal bir miğferle parçalanarak parmaklarının şişmesine ve enfeksiyon kapmasına neden olduğunu iddia ettiğini yazdı. Diğer göçmenlerin, Türk ordusu tarafından dövülmekten ve mallarının tahrip edilmesinden söz ettiğini öne sürdü.

‘DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ’

UNHCR’den yapılan açıklamada, “durumun yakından izlediğini” ve yakın zamanda, sığınma talepleri reddedilenler de dahil olmak üzere Afgan vatandaşlarının zorla geri gönderilmesinin yasaklanması çağrısında bulunulacağı belirtildi.

UNHCR, “Devletlerin, uluslararası teamül hukuku da dahil olmak üzere, çatışmalardan kaçan sivillerin sınır ötesi erişimini koruma ve mültecileri zorla geri göndermeme yükümlülükleri olduğu unutulmamalıdır” açıklamasını yaptı.

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