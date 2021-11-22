Aktivistlerden ABD Başkanı Biden’a aşı çağrısı

İnsan hakları aktivistleri ABD Başkanı Joe Biden'a corona aşıları ile ilgili uzun süredir devam eden fikri mülkiyet haklarından feragat etme mücadelesine kişisel olarak dahil olması yönünde çağrıda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Dünya Ticaret Örgütü’nde çağrıda bulunan 15 insan hakları grubu Biden’ın liderliğinin “ahlaki bir gereksinim” olduğunu belirtti.

Amnesty International, Human Rights Watch, Oxfam, Public Citizen ve 11 diğer grup Biden’a pandemi ile mücadelede acil bir şekilde corona virüsü aşılarının fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirttikleri bir mektup iletti.

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Mektupta aşının ilk dozuna dünyanın yalnızca yüzde 7’sinin ulaşabilmiş olduğuna ve aşı miktarının hala sınırlı olduğuna da dikkat çekildi.

ABD Başkanı Biden, Mayıs ayında bazı müttefiklerini de şaşırtan bir hamleyle ABD’nin aşı haklarından feragat etme konusundaki tavrının değiştiğini açıklamıştı. Ancak, bu zamana kadar somut bir gelişme görülmedi. Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve İsviçre ise aşı haklarından fergat etmenin yıllarca yapılan araştırma ve yatırımları zayıflatacağını öne sürerek fikre karşı çıkıyor.

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