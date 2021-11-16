Aliyev: Gerginliğin sorumluluğu Ermenistan’ın askeri-politik liderliğine ait

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la sınırda devam eden gerginliğe yönelik Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Sınırdaki gerginliğin sorumluluğu Ermenistan'ın askeri-politik liderliğine ait” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çatışmaların yaşandığı Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerginlik sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, Charles Michel'in Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki olaylardan duyduğu endişeyi dile getirdiği belirtildi. Aliyev’in ise Ermeni tarafının defalarca Şuşa, Laçın ve Kelbecer yönünde askeri provokasyonlar yaptığını ve bugün geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Azerbaycan tarafında yaralıların bulunduğunu kaydeden Aliyev, Ermenistan’ın provokasyonlarına gerekli cevabın verildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, sınırdaki gerginliğin tüm sorumluluğunun Ermenistan’ın askeri-politik liderliğine ait olduğunu söyledi.

Görüşme sırasında tarafların, Azerbaycan ile AB arasındaki ilişkilerin geleceği hakkında görüş alışverişinde de bulunduğu aktarıldı.

İlginizi Çekebilir Paşinyan Azerbaycan'ı suçladı, savunma bakanını görevden aldı