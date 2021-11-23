Alman bakan uyardı: Durum ciddi değil, dramatik

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn açıklamalarda bulunarak yeni kısıtlamaların gelebileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Dün yaptığı, “Bu kışın sonunda herkes ya aşılanacak, ya hastalığı yenecek ya da ölecek” açıklaması sansasyon yaratan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yeni açıklamalarda bulundu.

Almanya’nın dördüncü corona virüsü dalgası içinde olduğunu hatırlatan Spahn, “Durum sadece çok ciddi değil, dramatik. Yoğun bakım üniteleri dolduğu için hastaları başka bölümlere almak zorundayız. Bu durum artık sadece Covid-19 hastalarını etkilemiyor” ifadesini kullandı.

Son bir haftadaki bulaş oranının her 100.000 kişide 399.8’e çıktığını açıklayan Robert Koch Enstitüsü’nün verilerinden sonra konuşan Spahn aşı olmayanlara yönelik yeni yasakların gelebileceğini de belirtti. Spahn, eyalet bazında yasak ve önlemlerin gelebileceğinin de sinyalini verdi.

Öte yandan Almanya ve komşusu Danimarka’da vaka sayılarının artmasıyla birlikte ABD bir uyarı yayınladı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Almanya ve Danimarka için seyahat uyarısında bulundu.

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