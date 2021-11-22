Alman bakandan endişe veren açıklama: Ya aşılanacağız ya da öleceğiz

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Spahn, "Bu kışın sonunda herkes ya aşı olacak, ya iyileşecek ya da ölecek" dedi. Öte yandan Merkel de "Son derece kötü durumdayız" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr

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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn bugün yaptığı açıklamada Covid-19 ile ilgili uyarılarda bulundu.

Spahn, “Bu kışın sonunda herkes ya aşı olacak, ya hastalanıp iyileşecek ya da ölecek” dedi. Son 24 saatte 30 binden fazla vakanın tespit edildiği ülkede insanlara “aşı olun” çağrısını yineleyen Spahn, “Maalesef durum bu ve biz de bu sebeple bir an önce aşı olunması gerektiği çağrısı yapıyoruz” dedi.

Spahn ayrıca 5-11 yaş arasındaki çocuklara Covid-19 aşısı için onayın da bu hafta sonunda verilebileceğini söyledi.

MERKEL’DEN KÖTÜMSER YORUM

Almanya’da Başbakan Angela Merkel partisinin yönetimine corona virüsünün yayılmasını durdurmak için alınan önlemlerin yetersiz olduğunu ve daha güçlü adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Almanya’da yeni hükümet kurulana kadar Merkel başbakanlık görevine devam ediyor.

Merkel CDU yönetimi ile yaptığı toplantıda “Son derece kötü durumdayız. Mevcut uygulamalar yeterli değil” dedi.

Konu hakkında bilgi toplantıda bulunan iki katılımcı tarafından verildi.

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