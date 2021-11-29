Alman çiftçilerin Cem Özdemir isyanı

Yeşiller’in tartışmalı toplantısından sonra Cem Özdemir’in Tarım Bakanı olarak kabineye gönderilmesi Alman çiftçilerin ve tarımla uğraşanların büyük tepkisini çekti.

Ali GÜLEN

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2015 yılında balkonunda, esrar yapımında kullanılan ‘kenevir bitkisi’ ile video yayınlayan, bu yüzden hakkında soruşturma açılan Cem Özdemir'in bakanlığına ilginç tepkiler geliyor.

“KENEVİR EKİMİNİN ÖNÜ AÇILDI”

Sosyal medyada, Yeşiller'in Cem Özdemir kararına bazı tepkiler şöyle:

“Bir vejetaryen ama şimdi hayvan sahiplerine onlara nasıl bakılacağını anlatacak, öyle mi?“

“Daha kötüsü olamazdı. Tilkiye kümesi teslim ediyorlar. Hayır, hayır.“

“1 Nisan şakası mı? Bu Alman tarımına verilecek en büyük cezadır.“

“Artık kenevir ekiminin önünde hiç bir engel kalmamıştır…“

TARIM BİRLİKLERİ DE KIZGIN

Vatandaştan bu tepkiler gelirken, Association Land Creates Connection e.V. adlı çiftçi derneği, Bild Gazetesi'ne, “Bu atamayı hiç onaylamıyoruz. Özdemir, bir sosyal hizmet uzmanı. Hayatında tarımla ilgilenmemiş. Bu pozisyona profesyonel biri yerleştirilemez miydi?” açıklaması yaptı. Tarım (Agrar) Dergisi de, benzer eleştirilerde bulundu.

Vejetaryen birinin, hayvancılığın büyük önem taşıdığı Tarım Bakanlığı'na getirilmesiyle ilgili eleştirilere cevap veren Cem Özdemir, Stutgarter Zeitung'a yaptığı açıklamada, “Evet ben et yemiyorum ama bu konuda katı da değilim. Herkes kendi zevkine göre mutlu olmalı“ diye konuştu.

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