Alman koalisyon partilerinden ortak metin: Türkiye detayı

Almanya'da koalisyon partileri bugün resmi olarak hükümeti kurmak adına kritik bir eşikten geçiyor... Reuters haber ajansı, partilerin koalisyon anlaşma metnine ulaştı. Partiler, "Türkiye endişe verici iç siyasi gelişmelere rağmen önemli bir komşumuz ve AB partnerimiz" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr

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2005’ten beri ülkeyi yöneten Angela Merkel’den sonra hükümet kurma çabası içinde olan Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Liberal Parti anlaştı…

Reuters haber ajansı koalisyon partilerinin anlaşma metnine ulaştı… Reuters haber ajansının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği metinde koalisyon partileri Türkiye ile ilgili de yorum yaptı.

Türkiye ile ilgili olarak, “Ülkedeki endişe verici iç siyasi gelişmelere rağmen Türkiye önemli bir komşumuz ve AB partnerimiz” açıklaması geldi.

Koalisyon anlaşmasında Almanya’nın NATO’nun nükleer paylaşma anlaşmasına devam etme kararı aldığı ve bütün NATO görevlerini yerine getirmeye devam edecekleri belirtildi. Öte yandan yeni hükümetin NATO’nun güçlendirilmesine destek vermeyi planladığı da kaydedildi.

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