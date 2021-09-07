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Alman Maliye Bakanı Perer Altmeier hastaneye kaldırıldı

Alman Federal Ekonomi Balanı Peter Altmeier Ekonomi Komitesi toplantısında rahatsızlanınca ambulansla Berlin Charité hastanesine kaldırıldı.

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Alman Maliye Bakanı Perer Altmeier hastaneye kaldırıldı

Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) milletvekili 63 yaşındaki Ekonomi Bakanı Ekonomi Komitesi toplantısına katılanlar, bakanın halsizliğinden şikayet ettiği konuşmak için kelime bulmakta zorlandığı belirtilirken, çağrılan doktorun yaptığı ilk müdahaleden sonra Bakan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bakanın sağlık durumuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı.

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