Alman vekillerde Omicron ve Delta mutasyonu tespit edildi
Almanya Federal Meclisi’nde 2 milletvekilinde corona virüsünün Omicron ve Delta mutasyonu tespit edildi.
Alman Federal Meclisi'nde Covid-19 önlemleri tartışılırken, iki Alman milletvekilinin Covid-19'a yakalandığı öğrenildi.
Federal Meclis Savunma Komisyonu üyesi oldukları açıklanan vekillerin birinde Omicron, diğerinde ise Delta mutasyonu tespit edildi.
İki milletvekilinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından toplantıda bulunan Savunma Komisyonu üyeleri de tedbirler kapsamında karantinaya alındı. Covid-19'a yakalanan milletvekillerinin kimliği ise açıklanmadı.