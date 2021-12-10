Almanya Başbakanı Scholz, Charles Michel ve Ursula von der Leyen ile görüştü

Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. AB Konseyi binasında gerçekleşen görüşmeden sonra ortak basın açıklaması düzenleyen ikili birlik mesajı verdi. Scholz ayrıca Brüksel’de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de bir araya geldi.

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Almanya'nın yeni Başbakanı Olaf Scholz Fransa'ya yaptığı ilk yurtdışı ziyaretinin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelen Schozl ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

Görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında ilk olarak söz alan AB Konseyi Başkanı Michel, Scholz'u tebrik etti. Almanya'nın önemini vurgulayan Michel, birlikte güçlü bir Avrupa için çalışacaklarını bildirerek, Almanya'nın AB'nin içinde ve dışında atılacak adımlardaki rolünün öneminin altını çizdi.

“GÜVENLİK KONUSUNU ELE ALDIK”

Basın toplantısında kısa bir söz alan Scholz ise, AB'nin karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekti. Scholz, “Avrupa olarak endüstrinin yenilenmesi, iklim değişikliği ve nötr karbon salınımı konularının yakın gelecekte karara bağlanıp yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, kara ve rüzgar enerjisi üretimi, ürünlerin daha sürdürülebilir hale getirilmesi için izin süreçlerinin hızlandırılması gerekiyor. Gelecek için bu şarttır” dedi.

“Güvenlik konusunu ele aldık. Ukrayna sınırında olanları değerlendirdik” ifadelerini kullanan Scholz, “AB'nin sınırları geçilemezdir. Bütün sınırlarımız bu konumda. Tüm üyeler bu konuda gerekeni yapacak bir işbirliği içinde olmalıdır'' dedi.

Çin ve Rusya gibi ülkelere yönelik politikalarının ne yönde gelişeceği sorusuna olumlu yanıt veren Scholz, “Dünya söylendiği gibi iki kutuplu bir dünya değil. Çok kutuplu ve çok yönlü bir dünyadır. Bu dünyada farklı ve güçlü ülkeler var. Amaç onlarla en iyi şekilde birlikte çalışabilmektir” ifadelerini kullandı.

AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Scholz Fransa'ya yaptığı ilk yurtdışı ziyaretinin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Scholz ve von der Leyen ortak basın toplantısı düzenledi. Von der Leyen, AB’nin Rusya ile iyi ilişkiler istediğini ancak bunların Rusya’nın nasıl davranacağına bağlı olduğunu ifade etti.

“Rusya ile iyi bir ilişki istiyoruz, ancak bu her şeyden önce Rusya’nın nasıl davranacağına bağlı. Rusya komşularına karşı tehditkar bir tavır alıyor ve bu Avrupa’nın güvenliğini baltalıyor” ifadelerini kullanan von der Leyen, AB'nin bölgede gerginliğin azaltılmasını ve Rusya’nın komşularına yönelik tüm saldırganlığının sona ermesini istediklerinin aktardı. Von der Leyen, AB'nin aksi takdirde yaptırımlarını yoğunlaştırmaya, ekonomik ve finans sektörlerinde başka önlemler almaya çalışacağını ifade etti.

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