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Almanya, Türkiye’yi ‘yüksek riskli ülke’ ilan etti

Türkiye'de son dönemde artış gösteren corona virüs vakalarıyla ilgili Almanya'dan yeni bir adım geldi. Alman hükümeti Türkiye, İsrail ve ABD'yi yüksek riskli ülke ilan etti, aşı yaptırmayanlara en az beş günlük karantina zorunluluğu getirdi.

SOZCU.COM.TR
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Almanya, Türkiye’yi ‘yüksek riskli ülke’ ilan etti

Almanya, artış gösteren corona virüs vakaları nedeniyle, Türkiye’yi ‘yüksek riskli ülkeler’ arasına aldı.

FUNKE medya grubunda yer alan ve hükümet kaynaklarından aktarılan habere göre; ABD, İsrail, Karadağ ve Vietnam da yüksek riskli bölgeler arasına alındı. Lizbon ve Algarve kentleri hariç olmak üzere Portekiz yüksek riskli bölge olmaktan çıkarıldı.

SALI GECESİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Habere göre değişikliklerin pazar günü devreye alınması beklenirken, Türk vatandaşları için ise salı gecesi yürürlüğe konulacak.

Yüksek riskli ülkelerden gelen yolcular, aşı ya da COVID-19 geçirdiklerine dair belge gösteremezlerse on gün karantinaya alınacaklar. Testlerin negatif çıkması halinde karantinaya beşinci günde son verilecek.

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