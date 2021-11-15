Almanya: Mülteci taşıyan havayolu şirketlerine yaptırım gelebilir

Belarus-Polonya sınırında yaşanan "hibrid savaş" ile ilgili Almanya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB ile Belarus arasında yaşanan mülteci krizini değerlendirdi. Batı dünyasının, AB’nin istikrarını bozmak için Minsk yönetimini suçladığı ve “hibrid savaş” dediği olaylarla ilgili açıklama yapan Maas yaptırım seçeneğinin masada olduğunu söyledi.

Bugün Brüksel’de AB Dışişleri Bakanları bir araya gelecek ve bu konuyu görüşecek. Maas, “Minsk, insanlık dışı bir sistem ile mültecileri AB’ye baskı uygulamak amacıyla kullanıyor. Bu durum son günlerde düzelmedi aksine daha da kötüleşti” dedi. Maas, mültecileri taşıyan havayolu şirketlerinin Avrupa hava sahasını kullanamama tehdidinin de masada olduğunu hatırlattı.

Maas, “Yaptırım sarmalının bitmesi yakın değil” dedi.

Öte yandan kuzey ülkesi Danimarka’dan da yaptırım çağrısı geldi. Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Avrupa Birliği’nin olası bir yaptırım kararı almasında hükümetinin bunu destekleyeceğini söyledi.

Belarus’a çok sert yaptırım uygulanması gerektiğini dile getiren Kofod, “Beşinci yaptırım paketi konusunda anlaşma sağlayabilmeyi umuyoruz” dedi.

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