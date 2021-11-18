Almanya ve Avusturya’da kısıtlama başladı, aşı sıraları arttı

Almanya ve Avusturya'da vatandaşlar, Avrupa'daki corona virüsü vakaları artmayı sürdürmesi ve hükümetlerin aşısız vatandaşlara kısıtlama uygulamaya başlamasıyla birlikte aşı olmak için sıraya girdi.

Sozcu.com.tr

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Batı Avrupa’da aşılanma oranı en düşük olan ülkelerden ikisi olan Almanya ve Avusturya kışa hazırlanırken corona virüsü vakalarında görülen yeni artış dalgasının merkezinde yer alıyorlar.

Almanya Sağlık Bakanlığı, Salı günü 436.000 kişinin aşı olduğunu açıkladı. Bu kişilerin 300.000’ine ise destekleyici doz yapıldı.

Böylece son üç ayın en yüksek aşılanma sayısına ulaşılırken ülke genelinde aşılama merkezlerinde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Avusturya nüfusunun yaklaşık %65’i ve Almanya nüfusunun yaklaşık %68’i aşılarını tamamlamış durumda.

İki ülke de Hollanda ve corona virüsü salgının ilk zamanlarında virüsten en çok etkilenen ülkeler olan İtalya ve İspanya gibi ülkelerin oldukça gerisinde.

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