Almanya ve Fransa, Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarılarını görmezden geliyor

Almanya ve Fransa, Dünya Sağlık Örgütü'nün dünya genelinde daha fazla insan aşılanana kadar aşı takviyelerini erteleme çağrısına rağmen, Eylül ayından itibaren COVID-19 aşılarına devam edeceklerine işaret eden planlamalar yaptılar.

SOZCU.COM.TR

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DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus çarşamba günü, zengin ülkelerin küresel aşı tedarikinin daha fazlasını kullanmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek aşı takviyelerinin en azından eylül ayının sonuna kadar durdurulması çağrısında bulundu.

Tedros, “Tüm hükümetlerin halklarını Delta varyantından koruma endişelerini anlıyorum. Ancak küresel aşı tedarikinin çoğunu zaten kullanmış olan ülkeleri daha da fazla aşı kullanmalarını kabul edemeyiz” dedi.

FRANSA HÜKÜMETİ, PROTESTOLARDAN ÇEKİNİYOR

DSÖ Başkanı’nın bu açıklamalarına rağmen Almanya ve Fransa aşı alımlarına devam etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın eylül ayından itibaren yaşlılar ve savunmasızlar için üçüncü doz COVID-19 aşılarını yapmaya çalıştığını söyledi.

Macron, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Üçüncü bir doz herkes için olmasa bile muhtemelen en savunmasız ve yaşlılar için gerekli olacaktır” dedi. Macron hükümeti, hükümetin COVID politikalarını protesto etmek için sokak gösterileriyle karşı karşıya olduğu için Fransa’nın aşı programını hızlandırmaya çalışıyor.

ALMANYA’DAN 30 MİLYON DOZ AŞI BAĞIŞI

Almanya’da da sağlık bakanlığı; bağışıklığı baskılanmış hastalara, çok yaşlılara ve huzurevinde kalanlara eylül ayından itibaren takviye vermeyi planladığını söyledi. Bakanlık, “Almanya’daki savunmasız gruplara ihtiyati bir üçüncü aşı sağlamak ve aynı zamanda dünyada mümkün olduğunca çok insanın aşılanmasını desteklemek istiyoruz” dedi.

Almanya, daha yoksul ülkelere de en az 30 milyon doz aşı bağışlayacağını söyleyerek DSÖ’nün suçlamalarını reddetti.

Fransa ve Almanya şimdiye kadar kendi nüfuslarının yüzde 64,5’ine ve yüzde 62’sine en az bir doz COVID-19 aşısı uyguladı. Ayrıca Fransızların yüzde 49’u ve Almanların yüzde 53’ü iki doz aşı olmuş durumda.

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