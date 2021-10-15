Almanya’da aşısızlara market yasağı

Almanya, aşısızlara ya da aşı karşıtlarına karşı sert önlemler getirdi. Marketlere, "Aşısızları veya aşıdan kaçınanlara almama" yetkisi verildi. Yani, aşısız bir kişi marketlere alınmayabilir.

Ali GÜLEN

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Almanya’da corona virüsü önlemleri sertleşiyor… Aşı yaptırmayanlara daha sıkı önlemler ve zorlayıcı tedbirler geliyor. Birçok eyalet, kamusal alanlarda “2 G” (Geimpfte, Genesene- Aşılanmış ya da corona virüsünden iyileşmiş) kuralını getirdi.

Hessen Eyaleti de, dev market zincirlerine, “Aşısızları almama. Sadece aşılı veya corona virüsünü atlatıp da vücudu antikor üretmiş olduğun kanıtlayanları alma” yetkisi tanıdı.

TÜM YETKİ ONLARDA

ALDI, REWE ya da LIDL, bundan sonra isterse aşı yaptırmamış olanlara almayacak. Yetki alan marketler bu kuralı net olarak uygulamaya kalkarsa, aşısızlar ya da aşı karşıtları alışveriş yapamayacak.

Ancak yakınlarına ya da arkadaşlarına aldırabilecekler. Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Buouffier, “Marketlerin bu kuralı çok sıkı şekilde kullanıp kullanmayacağını göreceğiz” derken yine maske ve mesafe kuralları da geçerli olacak.

TEST DE PARALI OLDU

Almanya'nın hemen hemen bütün eyaletlerinde kültür etkinlikleri, restoranlar, eğlence sektörü sadece aşılı ve iyileşmiş olanlara açık.

Aşısızlar test yaptırıp bazı yerlere girebiliyordu. Ancak o da kısıtlanıyor ve test yaptırmak da bu aydan itibaren paralı hale getirildi.

Test ücreti, yerine ve bölgesine göre 13 ile 24 Euro arasında değişiyor. Ülkenin yüzde 65'i tam olarak aşılanmış durumda. Kalanların da aşılanması için sık sık kampanyalar, ödüllü aşı etkinlikleri yapılıyor.

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