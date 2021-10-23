Erdoğan’ın büyükelçi açıklaması Almanya’da geniş yankı buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aralarında Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz’un da aralarında bulunduğu 10 Büyükelçiyi 'istenmeyen adam ilan edilmesi' talimatı Almanya‘da büyük yankı buldu.

Ali GÜLEN

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 10 büyükelçiyle ilgili açıklamaları Almanya‘da da büyük yankı buldu.

Bild Gazetesi, ‘Erdoğan kızgın. Almanya büyükelçisi simdi istenmeyen kişi. Dolaylı olarak sınır dışı anlamına geliyor’ manşetini attı.

Devlet televizyonu ARD, “Türkiye tehdidini gerçekleştirdi. Erdoğan, Almanya’nın Ankara Büyükelçisini sınır dışı ettiriyor“ haberini kullandı. ZDF kanalı da haberi ‘son dakika’ diye geniş olarak verdi.

Der Spiegel dergisi, ‘Erdoğan 10 büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti. Aralarında Alman elçi de var“ diye yazdı.

Alman medyası, büyükelçilerin Osman Kavala‘yla ilgili ‘serbest bırakılmalı’ taleplerinin ardından bu şekilde istenmeyen adam ilan edildiğini duyurdu.